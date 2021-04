Hefenbrüder übersiedeln nach Neubau

Der Bier-, Pizza und Burger-Anbieter wechselt den Standort: Von Mariahilf (Mariahilfer Straße 117) nach Neubau (Zieglergasse 42). Vor dem ehemaligen Hauben-Bierlokal The Brickmakers Pub &Kitchen hängt schon ein Banner, der verraten soll, was geplant ist: Craft-Biere on Tap, Meter-Pizza und Burger. Ein Shuffleboard-Tisch und Screens sollen der Unterhaltung dienen, wenn die Gastro wieder aufsperrt.

Die beiden Hefenbrüder Christoph Wagner & Sascha Adzic belegen Meterpizza im italienischen (Parmesan &Melanzani) oder im austrophilen (Hendl und Kraut) Stil. Das Lokal ist auch im Häfen-Stil eingerichtet: Unverputzte Wände, Graffiti und Gitterstäbe. Die Bauarbeiten sollen laufen und gestartet wird mit Take-away im April oder Mai.

PA/Red.