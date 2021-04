Grüne wollen Pflicht-Herkunftskennzeichnung des Essens auch beim Wirt

Die Grünen argumentieren mit einer großen Mehrheit in der Bevölkerung, die wissen wolle, was konkret auf den Teller kommt.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der auch für den Konsumentenschutz zuständig ist, hat einen Verordnungsentwurf für eine transparentere Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln fertig und will diesen mit dem Koalitionspartner ÖVP beraten. Die Grünen haben auch vor, verpflichtende Herkunftsangaben in der Gastronomie umzusetzen. Diese Idee sieht Anschober mit dem Koalitionsabkommen gedeckt, in dem von einer Umsetzung in der Gemeinschaftsverpflegung die Rede ist. Man will auch Vorreiter in der EU sein.