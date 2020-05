Gratiszimmer am Pfingst-Wochenende

Es ist eine ungewöhnliche Aktion, mit der der Grazer Hotelier Philipp Florian den Tourismus in seiner Stadt nach dem Lockdown durch das Corona-Virus wieder ankurbeln will: Auf der Facebook-Seite seines „Parkhotels Graz – Traditional Luxury since 1574“ verschenkt er für das Pfingstwochenende (29. bis 31. Mai 2020) sämtliche 68 Zimmer und Suiten des 4-Sterne-Superior Hotels – darunter etwa auch die Uhrturm-Suite, in der im Laufe der 450-jährigen Geschichte des Hauses schon Präsidenten und internationale Stars genächtigt haben.

Mit dem einmaligen Angebot will Florian auf die herausfordernde Situation aufmerksam machen, vor der die österreichische Hotellerie – und im Speziellen die Stadthotellerie – vor dem geplanten Wiederaufsperren nach dem Corona-Lockdown steht. „Wenn ich einen Blick in das Reservierungsbuch werfe, dann sehe ich fast ausschließlich leere Seiten. Es wird eine gesamtgesellschaftliche, vor allem aber auch eine gesamtpolitische Anstrengung brauchen, um den Tourismus in Österreich am Leben zu erhalten“, sagt Florian.

Einen Aufruf zum gegenseitigen Preisdumping will Florian mit seiner Aktion nicht bewirken: „Ich kann und will die Zimmer in meinem Hotel nicht auch an weiteren Tagen kostenlos hergeben. Im Gegenteil: Wir sind als Branche gefordert, die Preise stabil zu halten, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft Arbeitsplätze garantieren zu können. Beherbergungsbetriebe in Österreich zeichnen sich durch außergewöhnliche Gastlichkeit und Serviceleistungen aus, die weltweit herausragend sind.“

Das „Parkhotel Graz – Traditional Luxury“ zählt mit bis zu 20.000 Nächtigungen pro Jahr zu den führenden Hotel-Institutionen Österreichs sowie zu einem der ältesten familiengeführten Häusern des Landes.

PA/red