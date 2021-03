Frucade erhält „Market Quality Award“

Frucade zählt zu den drei beliebtesten Limonadenmarken. Das besagt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Market. Die Limonade zählt zur Top 3 der besten Limonadenmarken Österreichs. Sie wurde in der Kategorie „Markenstärke“ mit dem „Market Quality Award“ ausgezeichnet.

Auch bei der Markentreue punktet Frucade. Bei einer Messung des Marktforschungsinstituts GfK konnte die Limonade die Loyalität unter den Verbrauchern erhöhen. Der Geschäftsführer von DrinkStar, Roland Bittermann betont die starke Markenpartnerschaft von Gastronomen und Frucade.

Seit 1952 ein treuer Begleiter

„FRUCADE ist seit 1952 ein treuer Begleiter, ob daheim, unterwegs oder in der Gastronomie. Gerade in diesen unsicheren Zeiten erweist sich FRUCADE somit als wertvoller Anker im Leben der Menschen, der Freude, Verlässlichkeit und Geborgenheit vermittelt.“, so Bittermann.

Kurze Transportwege schonen die Umwelt. Das hat Frucade erkannt. Die Limonade wird bei regionalen Herstellern in Glasflaschen abgefüllt.

Um auch das jüngere Publikum für die Limonade zu begeistern, setzt das Unternehmen auf crossmediale Werbung. Neben der TV-Präsenz setzt DrinkStar auf Web-TV und Social-Media Kampagnen.

PA/red