Freecards sind gefragter denn je

Freecards sind beliebter als je zuvor. Mit einem Anstieg von 23 Prozent wurden 2019 mehr als zehn Millionen Freecards verteilt. Die Werbehelden sind mittlerweile mit über 700 Freecard-Displays unter anderem in Lokalen, Hotels, Kulturlocations, Bildungseinrichtungen, Kinos und Studentenheimen vertreten. Das Ambient-Media-Werbemittel wird sehr gerne mit nach Hause genommen oder an Freunde und Kollegen verschenkt, heißt es in einer Aussendung.

„Wir bieten Werbekunden kreativen Freiraum auf einem langlebigen, analogen Werbemittel, um die Karten individuell zu gestalten und zum Kultobjekt zu machen. So entsteht eine Mischung aus bunten Bildern und lustigen Sprüchen. Das Resultat sind heldenhaft starke Kampagnen, die bei der Zielgruppe durch Sympathie und Witz punkten“, so Werbehelden-Geschäftsführer Ernst Buchinger.

PA/Red