„Epicurean Moments“, Weinkabinett und Kochkurse

Bei "Mixology-Kursen" dürfen sich Gäste selbst an den Cocktail-Shakern versuchen © Hotel Goldener Hirsch

Nach fast einjähriger Renovierung und Wiedereröffnung präsentiert das Hotel Goldener Hirsch in der Salzburger Getreidegasse sein neues Kulinarik-Konzept. Das Haus möchte die 600 Jahre alte Geschichte mit dem Luxus von heute vereinen. Das Konzept setzt auf drei Säulen: Das mit zwei Hauben gekrönte Restaurant Goldener Hirsch, dem traditionellen Herzl sowie der neu gestalteten Bar mit Glasdach.

Die Betreiber versprechen „Epicurean Moments“. Zum Beispiel dank hausgemachten Eiskreationen wie Laugen-Eis, Tabak-Eis oder Granny-Smith-Sorbet. Im Weinkabinett dürfen „Traubensaft-Liebhaber“ an der „Sommelier-Klasse“ teilnehmen. Chefkoch Martin Bednarik bietet Kurse zur Einführung in die gehobene Küche an.

Im Rahmen des „eat & meet-Festivals“ in Salzburg (1. bis 31.3.2020) mit dem Motto „Magischer Frühling, Kräuter, Honig, Tapas und Bitter“ leistet auch der Goldene Hirsch seinen Beitrag.

PA/Red