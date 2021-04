E-Mobilität für Wien

Zunächst spezialisierte sich das Unternehmen auf Handyreparaturen und Verkauf. Seit etwas über eineinhalb Jahren hat man das Geschäftsmodel von Handyreparaturen hin zum E-Scooter-Business verändert.

Reparaturarbeiten aller Art

Das kleine Geschäft auf der Marihilferstraße, im 15. Gemeindebezirk, bietet alle möglichen Reparaturarbeiten an. Ob Reifenwechsel, Reparaturen an der Batterie, Lichtertausch, Bremsen einstellen usw. Bei „Luna E-Scooter“ kümmert man sich um alles. Das Team zeichnet sich durch seine umfangreiche Erfahrung bei der Reparatur von mehreren bekannten E-Scooter-Marken aus. Bis jetzt wurden schon Geräte von über sieben verschiedenen Marken wieder funktionstüchtig gemacht. Zu den Reparaturarbeiten werden die Kunden vom „Luna E-Scooter“-Team professionell beraten. Auf die Fehlerdiagnose wird hier ein großer Wert gelegt. Diese ist sogar kostenlos. Damit Kunden im Vorhinein schon wissen wie viel sie ungefähr für die Reparatur ausgeben müssen, bietet „Luna E-Scooter“ einen ausführlichen Kostenvoranschlag an. Auch das Erwerben von E-Scootern oder Einzelteilen ist bei Luna möglich. Dafür steht auf der Homepage auch ein Online-Shop mit Top-Angeboten zur Verfügung.

Bestens beraten in Sachen Zulassung

Ein weiterer Eckpfeiler von dem charmanten Geschäft beschäftigt sich mit der Straßenzulassung von E-Scootern. Jeder E-Scooter mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h wird als E-Bike klassifiziert. Um die Definition eines E-Bikes rechtlich zu erfüllen und somit am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen braucht man Reflektoren (einen weißen vorne zwei orange seitlich und einen roten hinten). Damit Kunden rechtlich gesehen auf der sicheren Seite stehen, bietet „Luna E-Scooter“ auch diesen Service an. Egal ob E-Scooter-Veteran oder Neuling, bei „Luna E-Scooter“ ist jeder Kunde bestens beraten und findet das passende Angebot.