Dominic Thiem wird Marken-Botschafter für NEOH

Endlich Naschen ohne schlechtes Gewissen, darauf freut sich Dominic Thiem. Die aktuelle Nummer 4 der ATP-Weltrangliste und die österreichische Schokoriegel-Innovation gehen eine Partnerschaft ein. NEOH wird der exklusive Riegelausstatter des Tennis-Profis. Thiem wird Marken-Botschafter und beteiligt sich am Unternehmen.

NEOH vermischt mit seinem Produkt den klassischen Schokoriegel mit einem gesunden Fitnessriegel. Daraus entsteht der Cross-Bar. Er enthält nur ein Gramm Zucker. Das sind 95% weniger als herkömmliche Riegel. Nach fünf jähriger Entwicklung ist er seit November 2017 in Österreich erhältlich und seit Anfang 2020 auch auf dem deutschen Markt. Das Ziel ist, die Expansion weiter voranzutreiben. Bei einer Finanzierungsrunde können sich alle interessierten Investoren beteiligen. Auch Dominic Thiem glaubt an die Zukunft der Marke: „Ich glaube an die Idee hinter NEOH und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat.“

PA/red