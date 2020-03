DocLX hilft

Geschlossene Clubs und verschobene Veranstaltungen werden durch die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der COVID-19-Verbreitung zum Alltag. Viele Mitarbeiter wie Securities können ihrem Beruf derzeit nicht nachgehen, wollen helfen und sich in den Dienst der Gesellschaft stellen. Das Team von Österreichs größter Eventagentur mit Digitalisierungs- und Tourismusschwerpunkt bringt seine Kompetenz aus Großveranstaltungen wie der Eventmaturareise X-Jam oder dem Lighthouse Festival ein und vernetzt die gesamte Eventbranche mit der Zivilgesellschaft. Unter der Leitung von Vergim Bekirovski, Head of Media Sales & Sponsoring, werden Freiwillige koordiniert und mit hilfesuchenden Stellen und Institutionen vernetzt. Bereits über 100 Mitarbeiter aus dem Nachtleben und Sicherheitsbereich konnten als helfende Hände an den Einzelhandel vermittelt werden, um die grandiose Arbeit der Handelsketten in der Versorgung der Menschen zu unterstützen. Einen enormen Beitrag in der Unterstützung des Handels leistet das Sicherheitsteam von THURS, wo überwiegend aktive Mitglieder der österreichischen Streitkräfte beschäftigt sind. Die Geschäftsführung und Teamleiter der Wiener Sicherheitsfirma verfügen über eine zehnjährige militärische Eliteausbildung.

Weitere 100 Mitarbeiter aus Gastronomie, Sicherheit und Veranstaltungsgewerbe haben sich bei DocLX bereits gemeldet, die ebenfalls jederzeit unterstützend zur Seite stehen. Zusätzliche 50 Freiwillige kommen aus dem Marketing-, Medien und Bürobereich und stehen beispielsweise für Hotlines oder sonstige Hilfsleistungen bereit. DocLX vermittelt zwischen Wirtschaft, Institutionen und privaten Hilfsorganisationen und kümmert sich um rasche, unbürokratische Abwicklung. „Wir sind in unserem Berufsalltag in engem Kontakt mit sehr vielen Unternehmen und der gesamten Veranstaltungsbranche. Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde, um diese Situation gemeinsam im Team Österreich zu meistern. Unser Team leistet Großartiges, um sein Know-how aus Großveranstaltungen für das Gemeinwohl einzusetzen. Wer motivierte und kompetente Freiwillige sucht, soll sich melden. Mit #doclxhilft bringen wir die Alltagshelden zusammen“, so DocLX-Gründer Alexander Knechtsberger. Interessierte Freiwillige, Unternehmen und Institutionen können sich an Projektleiter Vergim Bekirovski per E-Mail an vergim.bekirovski@doclx-holding.com oder telefonisch unter +43 1 4787255 melden.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City-Card-Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des WienTourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Jam, Europas größte Event-Maturareise, die Segel-Maturareise TURNON, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist Mitglied im Event Marketing Board Austria (EMBA) und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Innenstadtpalais Schönburg-Batthyány sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf https://www.viennacitycard.at,http://palaisschoenborn-freyung.at und http://www.doclx-holding.com.

20. 3. 2020 / gab