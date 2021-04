Demonstration von Gastronomen in Rom eskaliert

Am Dienstagnachmittag ist es bei einer Demonstration von Geschäfts- und Lokalinhabern vor dem Parlament in Rom zu Ausschreitungen gekommen.

Der Slogan „la apro“ zu Deutsch „Ich öffne“ hallte durch viele Städte Italiens. Bei der Protestaktion in Rom wurden 2 Polizisten verletzt und 7 Demonstranten festgenommen. Der Tumult brach aus als die Polizei versuchte zu verhindern, dass die Demonstranten einen abgesperrten Platz vor dem Parlament zu erreichen. Unterstützung erhielten die demonstrierenden Gastronomen von dem Kunstkritiker Vittorio Sgarbi. Dieser führt schon seit Monaten eine Kampagne gegen die coronabedingten Einschränkungen der Regierung. Die Demonstranten forderten Unterstützungsmaßnahmen der Regierung und eine Abschaffung der Lokalschließungen. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese äußerte sich bezüglich der Krawalle verurteilend. Sie sagte, dass jegliche Form von Gewalt gegen Polizisten, die um den Schutz der Bevölkerung bemüht sind, unangebracht wäre. Der Lockdown in Italien soll bis zum 30. April fortgesetzt werden. Wie in Österreich ist auch hier erst im Mai mit Lockerungen zu rechnen.

APA/red