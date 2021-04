Costa Coffee jetzt auch im Handel erhältlich

Nach dem Start der Costa Smart Cafes im Vorjahr soll Costa Coffee jetzt auch in die heimischen Kaffeeregale im Handel einziehen. Die Kaffeesorten soll es in verschiedenen Ausführungen geben. Entweder als ganze Bohne oder in Kapsel-Form. Costa Coffee existiert bereits seit 1971 und ist weltweit bekannt. Nun soll die globale Marke auch in Österreich starten. Costa Coffee ist bereits bei Müller, Alfies und Gurkerl.at erhältlich. Demnächst soll es die Bohnen und Kapseln auch bei Interspar geben. Seit wenigen Monaten hat man auch Kaffeeautomaten auf dem Markt. Derzeit stehen diese schon bei Snackshop, Burger King und zukünftig auch in ausgewählten Burgerista Filialen.Die offizielle österreichweite Kampagne soll Ende Mai unter dem Slogan „Unverschämt guter Kaffee“ sichtbar sein.

PA/red