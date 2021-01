Online bestellen und kontaktlos in WIEN MITTE The Mall abholen: Mit „Click & Collect“ ermöglichen zahlreiche Shops in WIEN MITTE The Mall ein Einkaufserlebnis ohne lange Wartezeiten oder Lieferchaos.

Benachrichtigungen an der Eingangstüre, Schlangen vor den Paketschaltern oder lange Lieferzeiten – wer online bestellt, braucht oft viel Geduld und gute Nerven. Eine Möglichkeit, wie es ich sich rasch und ohne Frust einkaufen lässt, ist „Click & Collect“, vieler Shops in WIEN Mitte The Mall. Der Kunde bestellt online, erhält eine Bestätigung, dass seine Ware abholbereit ist und kann sich diese, oft noch am gleichen, Tag in den Shops von WIEN MITTE The Mall kontaktfrei aushändigen lassen. Folgende Geschäfte bieten die Möglichkeit von Click & Collect an: HERVIS, Interspar und Interspar Pronto, KULT als „Call and Collect“, MediaMarkt für Reparaturen, Onlineabholungen, Produktrücknahme etc., Reform Martin und The Body Shop. Zusätzlich ermöglichen viele Gastronomiebetriebe ein Takeaway und/oder Lieferservices: Burger Bros, Der Mann, Henry, McDonald’s, Pasta & Café, Türkis und Vapiano. „Mit ,Click & Collect` setzt der österreichische Handel eine starkes Zeichen für das Einkaufen in Österreich. Wir freuen uns, dass viele unserer Shopbetreiber dieses Service anbieten und damit den heimischen Einzelhandel stärken“, so Florian Richter, Centermanager von WIEN MITTE The Mall.

WIEN MITTE setzt mit UV-Roboter und Gütesigel Maßstäbe in Sachen Hygiene

Click & Collect gilt auch als eine besonders sichere Einkaufsmöglichkeit. Dank der umfangreichen Hygienemaßnahmen, wie z.B. Maskenpflicht, Hygiene-Roboter, der besonders exponierte Bereiche wie z.B. Türklinken oder Toiletten mittels UV-Licht automatisch desinfiziert, Reinigungspersonal, das die strengen Auflagen der Gesundheitsbehörden penibel erfüllt, gilt WIEN MITTE The Mall als eine der am besten gegen Viren abgesicherte Mall Österreichs. Bestätigt hat dies die internationale Zertifizierungs- und Beratungsstelle „SAFE Shopping Centers“ mit Sitz in Göteborg/Schweden. Mit 89 von 100 möglichen Punkten wurde WIEN MITTE The Mall mit dem „COVID-19 COMPLIANT“-Gütesiegel ausgezeichnet. Dem Gütesiegel vorausgegangen war eine 78 Punkte umfassende, umfangreiche Dokumentation aller in WIEN MITTE The Mall gesetzten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die von gesetzten Informationsmaßnahmen für Kunden über Abstandsregeln, spezielle Aufbewahrungsbehälter für Desinfektionsabfälle und vieles mehr reicht.

Über WIEN MITTE The Mall

Mit 30.000m² Geschäftsfläche und 60 Shops ist WIEN MITTE The Mall das größte Einkaufszentrum im Herzen Wiens. Als Kundenmagnet erweist sich der Branchenmix aus Premium-Gastronomie (u.a. ein 1500m² großer Vapiano, Henry – the art of living, ra’mien go, josh- die Gastwirtschaft) und Top-Mode-Marken wie H&M, Hervis, Müller, New Yorker, Deichmann, CCC-Schuhe, Desigual, Swarovski, s.Oliver, comma, KULT und HUBER). Für die Architektur von Wien Mitte The Mall zeichnen die Büros Neumann + Steiner und Ortner & Ortner verantwortlich. Die exzellente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz unterstreicht die Ausnahmestellung, die WIEN MITTE The Mall unter Österreichs Einkaufszentren einnimmt. Kein anderes Shopping-Center in Wien ist so gut und so einfach erreichbar. Zwei U-Bahnlinien (U3, U4), fünf S-Bahnlinien (S1, S2, S3, S7, S15), der CAT (City Airport Train), sowie die Straßenbahn Linie O und die Buslinie 74A führen zu WIEN MITTE The Mall. Wer trotzdem nicht auf sein Auto verzichten möchte, dem stehen 470 Garagenplätze (Zufahrt Gigergasse) zur Verfügung. Für das Centermanagement zeichnet die CC Real GmbH zuständig.

26. 1. 2021 / gab