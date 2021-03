Bester Schoko-Osterhase gekürt

Sie begleiten uns schon Wochen vor Ostern. Die Schokolade-Osterhasen. Das Angebot ist überwältigend: Es gibt sie in allen Größen, Formen, Farben, Verpackungen, Preisklassen und mit verschiedenen Bio-Siegeln. Doch welcher ist der Beste?

Nun haben wir die Antwort. DieExperten von Falstaff testeten die besten Hasen des Landes. Um besser vergleichen zu können, wurden ausschließlich Meister Lampe aus Milchschokolade verkostet. Insgesamt 21 Hasen aus österreichischen Supermärkten wurden anonym eingekauft und auf Herz und Nieren geprüft.

Der erste Platz ging an Kimi, die Osterhäsin von Heindl. Sie ist unter anderem bei Bild Torso um 4,19 Euro erhältlich. Silber ging an den Spar Natur Pur Bio-Osterhasen. Er wurde bei Spar Gourmet gekauft. Der dritte Platz wurde gleich vier mal vergeben. Der Monarc Bio Confiserie Osterhase Fairtrade von Hofer, Der Frey Hase von Spar Gourmet, der Lindt Goldhase und der Wenschitz Hase. Dieser wurde bei Meinl am Graben gekauft.

Die gesamte Bestenliste der Schoko-Osterhasen im heimischen Lebensmitteleinzelhandel kann online eingesehen werden.

PA/red