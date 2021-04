55 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in Vorarlbergs Gastro

Von den Anzeigen waren 20 Lokalgäste und 35 Betreiber betroffen. Dies wurde am Donnerstag im ORF Radio Vorarlberg, unter Bezugnahme des Corona-Sprechers der Vorarlberger Bezirkshauptmannschaften Herbert Burtscher, berichtet. In der Gastro seien 3.950 Kontrollen durchgeführt worden. Besonders wurde von den Behörden auf die Einhaltung der Sperrstunde, das Vorweisen eines negativen Covid-Tests und die Abstandsregeln geachtet. Laut ORF war der häufigste Grund für eine Anzeige der Lokalgäste ein fehlender negativer Corona-Test. In den meisten Fällen wurden die Gäste allerdings nur abgemahnt. In den vergangenen beiden Wochen wurden in ganz Vorarlberg 130 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz und das Epidemiegesetz ausgesprochen. 38 dieser Fälle bezogen sich auf Verstöße gegen die Mundnasenschutz-Pflicht oder die Abstandsregelungen.

APA/red