20 Jahre Emotion: Neuer Look bei Römerquelle

Als „Erfrischungsgetränk mit Zusatznutzen“ präsentierte Römerquelle vor genau zwanzig Jahren ein Nischenprodukt im Mineralwassermarkt, das unter dem Namen „Emotion“ das Near-Water-Segment mitbegründete. „Außergewöhnliche Geschmacksvarianten wie Kiwano, Lemongrass, Apfelessig, Drachenfrucht oder Chili waren stets ganz hoch im Kurs. Den Geschmack der Konsumentinnen und Konsumenten haben wir aber auch mit heimischen Klassikern wie Birne Melisse, Brombeere Limette oder Marille Holunderblüte getroffen, diese Geschmacksrichtungen zählen seit vielen Jahren zu den Lieblingssorten und Bestsellern innerhalb des Segments“, so Katharina Rößl, Senior Brand Managerin von Römerquelle.

Den runden Geburtstag feiert die burgenländische Traditionsmarke mit der ersten Sorte von damals: Römerquelle Emotion Guarana. Die Nostalgie-Variante ist als Limited Edition ab sofort im Handel erhältlich.

Verfügbar ist Römerquelle Emotion in der neuen, für alle Varianten einheitlichen 0,75 Liter PET-Flasche. Die neue Packungsgröße ersetzt die bisherigen 0,5 Liter- und 1 Liter-PET Flaschen im Handel. Zusätzlich ist Römerquelle Emotion in einer 0,33 Liter Dose sowie in Glas-Mehrwegflasche erhältlich.

Im Rahmen des Jubiläums „Emotion“-Reihe schaltet Römerquelle zudem eine österreichweite Plakat- und Online-Kampagne.

PA/Red.