Neustart für Alvorada Kaffee

Mit Juli 2021 will die österreichische Traditionsmarke Alvorada komplett neu durchstarten. 2018 wurde die Kaffeemarke von Minges Kaffeerösterei vor dem Aus gerettet. Nun meldet sie sich mit neuem Geschmackserlebnis, zeitgemäßer Produktwelt, frischem Branding und einer neuen Webpräsenz zurück.

Alvorada ist erhältlich in ganzen Bohnen, gemahlen oder abgefüllt in Kapseln. Die fliederfarbene Verpackung will darüber hinaus ein Fokus auf Umweltschutz setzen. Daher sind die Folien komplett frei von Aluminium und auch die Kaffeekapseln können sowohl im heimischen Kompost als auch industriell kompostiert werden. Zudem stammen die Kartons aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Begleitet wird der Neustart der 1957 gegründeten Wiener Kaffeemarke Alvorada von einer umfangreichen Werbekampagne, die unter anderem auf TV- Spots und Social Media setzt. Als Testimonial der Marke fungiert der amtierende österreichische Barista- Champion Madalin Truica, der via Instagram Rezeptvorschläge für Kaffeekreationen liefern wird und auch Tipps und Tricks zur Kaffeezubereitung vorstellt.

PA/ Red.