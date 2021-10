Neuer CEO bei Barbados Tourism Marketing Inc.

Barbados Tourism Marketing Inc., kurz BTMI, hat einen neuen Chief Executive Officer gefunden: Jens Thraenhart. Er übernimmt die Position ab dem 1.November 2021. Thraenhart ist Touristiker mit 26 Jahren Berufserfahrung in diversen Funktionen und setzte sich mit seiner Bewerbung gegen 178 Kandidaten aus aller Welt durch. Der deutsch-kanadische Tourismusfachmann kennt sich mit globaler Tourismusstrategie und -umsetzung aus und verfügt über Führungserfahrung von Nordamerika bis Asien. Zusammen mit dem BTMI-Team soll er eine neue Ära einläuten und frische Ideen sowie neue Ansätze einbringen.

In der Vergangenheit hat Jens Thraenhart für die Canadian Tourism Commission – jetzt Destination Canada – und Fairmont Hotels & Resorts – jetzt Teil von Accor – gearbeitet. Zuletzt war er Executive Director des Mekong Tourism Coordinating Office. Zudem gründete er die privatwirtschaftliche Tourismusbehörde Destination Mekong, um die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu fördern. Zudem war er Mitbegründer der Reisetechnologie-Agentur Dragon Tail, Autor der Bücher „China Travel Trends“ sowie Vorsitzender des China-Chapters Pacific Asia Travel Associationn (PATA), während er fünf Jahre in Peking gelebt hat.

„Das Team der Barbados Tourism Marketing Inc. hat großartige Arbeit bei der Wiedererschließung von Märkten geleistet, indem es sein Wissen und seine Erfahrung sowie seine etablierten Handelsbeziehungen genutzt hat. Wir sind davon überzeugt, dass die BTMI in Verbindung mit Jens‘ internationaler Tourismuserfahrung, seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Strategien und seinen unternehmerischen Perspektiven aus der Pandemie-Zeit als ein noch stärkeres, leistungsfähiges Destinationsmarketingunternehmen hervorgehen wird, das die Tourismus-Branche und die Wirtschaft tatkräftig unterstützt. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, den besten Kandidaten für die Position des CEO zu finden, um den Weg in die Zukunft mitzugestalten, und wir freuen uns außerordentlich, dass uns dies nach einem eingehenden und transparenten Verfahren gelungen ist. Wir heißen Jens im Team von Barbados herzlich willkommen“, so die Vorsitzende der BTMI, Roseanne Myers.

Das Such- und Auswahlverfahren wurde von Profiles Caribbean Inc. und einem Unterausschuss des Verwaltungsrats sowie Fachleuten aus der Branche durchgeführt.

PA/ Red.