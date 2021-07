Neue Leitung für Kitzbühler Boutiquehotel

Das Hotel Erika in Kitzbühl bekommt einen neuen Direktor: Henning Reichel. Der gebürtige Braunschweiger hat in den vergangenen 17 Jahren namenhafte Hotels der Luxusklasse geleitet. „Das Boutique Hotel Erika im Herzen von Kitzbühel ist seit über 100 Jahren eine der ersten Adressen in Kitz. Der aufwändige Umbau unterstreicht die Vorzüge dieses Kleinods und weist seinen Weg in die Zukunft. Ich bin stolz und glücklich, das nächste Kapitel seiner Geschichte mitgestalten zu dürfen,“ so Henning Reichel.

Das Gartenhotel Erika wird seit dem 1.November 2019 von arcona betrieben. Erbaut wurde es 1897 und zählt mit seinen 54- Zimmer zu den renommiertesten Häusern des Ortes. 2020/21 wurde es umgebaut. Nun verbindet das Boutiquehotel den Charme der Jugendstil- Architektur mit zeitgemäßem Lifestyle.

PA/ Red.