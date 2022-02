Neubeginn bei den Marriott Hotels auf Mauritius

Zum Jahreswechsel ernannten die Marriott International Resorts auf Mauritius die Agentur noble kommunikation zur neuen PR-Agentur für den DACH-Markt. Die Boutique-Agentur übernimmt ab sofort die Pressearbeit für die drei Häuser der Hotelgruppe auf der Insel. Das JW Marriott Mauritius öffnete am 1. August 2021 seine Tore und entstand aus einem Re-Brand des ehemaligen St. Regis Mauritius Resort. Seit 1. Oktober 2021 heißt das The Westin Turtle Bay Resort & Spa Gäste willkommen und im zweiten Quartal 2022 wird ebenfalls das Le Méridien Ile Maurice nach aufwändigen Modernisierungsarbeiten wieder eröffnen.

Die Leitung der drei Marriott-Resorts als General Manager übernahm am 1. September 2021 Mathieu de Tonnac. Er verfügt über umfassende Expertise in der Luxushotellerie und ist seit vielen Jahren in führenden Positionen in verschiedenen Destinationen tätig. Zudem wurde am 1. November 2021 Sydney Pierre zum Chief Sales & Marketing Officer ernannt und wird mit seinem Team die Positionierung und Präsenz der Häuser im Markt weiter stärken.