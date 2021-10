Neuausrichtung bei Steigenberger

Ab dem 1.November 2021 ist Hans-Rudolf Rütti der neue General Manager des Steigenberger Grandhotel Belvédère, wie die Steigenberger Hotels AG bestätigte. Der gebürtige Schweizer hat über 30 Jahre Expertise als Hotelier. Zu seinen Karriere-Höhepunkten gehörte die Eröffnung des Hotel Eden Roc in Ascona, die Neupositionierung des Hotel Intercontinental in Bukarest und die Neuausrichtung des 7132 Hotels in Vals. Darüber hinaus leitet Rütti seit Jahren verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte im NGO-Sektor.

„Mit Hans-Rudolf Rütti ist es uns gelungen einen General Manager zu verpflichten, der die Weiterentwicklung des Grandhotel Belvédère zu einem Icon der Steigenberger Family weiter vorantreiben wird“, so Spiridon Sarantopoulos, Vice President Luxury der Deutschen Hospitality. „Rütti verfügt über die Erfahrung und das Know-how, um das Belvédère in seiner nachhaltigen Positionierung als eines der führenden Hotels in der Schweiz und auch in Europa zu leiten.“

Das Steigenberger Grandhotel Belvédère zählt zu einem von sechs Häusern, die seit dem Jahr 2021 als Marke Steigenberger Icons firmieren. Sie sind alle Grandhotels, die ihren Gästen ein luxuriöses Erlebnis bieten wollen. Zu den Steigenberger Icons zählen neben dem Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos das Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt, das Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg, das Steigenberger Parkhotel Düsseldorf, das Steigenberger Grandhotel Handelshof in Leipzig und das Steigenberger Wiltcher’s in Brüssel.

