NCL präsentiert neuen Katalog

Mit der längsten Laufzeit des Katalogs jemals lädt die internationale Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) Urlauberinnen und Urlauber dazu ein, ihre nächste Kreuzfahrt langfristig zu planen und die Vorfreude darauf voll auszukosten. Auf 164 Seiten finden diejenigen, die sich schon nach dem nächsten Urlaub sehnen, unzählige Kreuzfahrten in europäischen und internationalen Gewässern – und eine neue Schiffsklasse, die das Kreuzfahrterlebnis noch einmal neu definieren wird.

Mehr Europa

In den kommenden Jahren werden mehr NCL Schiffe als je zuvor in europäischen Gewässern unterwegs sein – allein in der Saison 2022 stehen mehr als 75 Routen zwischen drei und 19 Tagen zur Auswahl. Unter anderem wird auch die neue Norwegian Prima ihren Premierensommer in Europa verbringen und ab Amsterdam, Reykjavik und Southampton die schönsten Orte in Nordeuropa ansteuern. Mit den Schiffen der neuen Prima Klasse sowie der Norwegian Escape werden einige der neuesten Schiffe der Flotte in europäischen Gewässern unterwegs sein.

Weitere Highlights des neuen Europaprogramms umfassen unter anderem die 9-tägigen Kreuzfahrten ins Schwarze Meer im Frühjahr 2023 an Bord der Norwegian Jade, ein neues Schiff ab Barcelona im Westlichen Mittelmeer mit der Norwegian Escape und erstmals Kreuzfahrten mit Ein- oder Ausstieg in Haifa, Israel an Bord der Norwegian Epic. In Nordeuropa stehen schon ab Sommer 2022 Kreuzfahrten in Richtung Grönland ab/bis Reykjavik auf dem Programm, außerdem steuert die Norwegian Star im Sommer 2023 auf ihren neuen Routen mit Ein- oder Ausstieg in Tromsø, Norwegen erstmals auch die einzigartigen Lofoten an. Ganz generell zeichnet sich das neue Programm durch besondere Vielfalt und einem Fokus auf intensive Hafenerlebnisse aus mit durchschnittlich neun Stunden Liegezeit im Hafen und Übernachtaufenthalten zum Beispiel in Reykjavik, St. Petersburg oder Ashdod.