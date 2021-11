Nachtgastro fordert Unterstützungspaket

Die Vereinigung der Gastronominen und Gastronomen fordert einen raschen „runden Tisch“ mit den Verantwortlichen und ruft angesichts womöglich drohender nächtlicher Corona-Ausgangssperren nach einem eigenen Unterstützungspaket für ihre Branche. Durch die angekündigte Wiener „2G-Plus“-Regel – sprich einer Zutrittsbeschränkung für geimpfte, genesene und PCR-getestete Personen – wird ein Rückgang der Gäste um 30 bis 40 Prozent registriert. „Man müsste ein eigenes Unterstützungspaket für die Nachtgastronomie schnüren, um sie am Leben zu halten“, folgert Branchensprecher Stefan Ratzenberger. Ein Umsatzersatz sollte sich an den Vergleichszahlen von 2019 orientieren, bei jenen, die erst Anfang 2020 aufgemacht hätten, an den heurigen Umsätzen von Juli bis Oktober.