MSC Cruises: WM mit dem Schiff

Geprägt ist es, zumindest in der Öffentlichkeit, von einer spektakulären Premiere. Erstmals wird die MSC World EuropaFahrt aufnehmen. Das Schiff ist nicht nur ein Luxusdampfer großen Ausmaßes, sondern auch das erste Schiff der Reederei, das mit LNG angetrieben wird. Für die entsprechende PR wird die MSC World Europa während der Fußball-Weltmeisterschaft in Doha, der Hauptstadt des Gastgeberlandes Katar, positioniert. Im Anschluss daran wird sie Kreuzfahrten ab Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas (Vereinigte Arabische Emirate), Doha (Katar) und Dammam (Saudi-Arabien) anbieten, beginnend mit einer Mini-Kreuzfahrt am 20. Dezember.

Mit dem zweiten neuen Schiff, der MSC Seacape, werden insgesamt 21 Luxusdampfer der Reederei im kommenden Winter im Einsatz sein. Die Seacape soll ab 11. Dezember zwei verschiedene 7-Nächte-Routen ab Port Miami (USA) anbieten.

Neben Karibik und Mittelmeer wird auch wieder die Nordsee bereist. Ab Hamburg macht sich die MSC Preziosa auf, Städte wie Brüssel, Rotterdam oder London anzusteuern. „Die Kreuzfahrt hat den Charakter einer Städtereise: Unsere Gäste können durch die langen Stopps in den Häfen die berühmtesten Attraktionen und Museen in der Nebensaison kennen lernen“, so MSC Österreich-Geschäftsführerin Manuela Gollner anlässlich der Präsentation des neuen Programms.