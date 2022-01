Mit dem neuen Orient Express La Dolce Vita auf Schienen durch Italien

Vor über 150 Jahren hat sich Georges Nagelmackers mit dem Orient-Express seinen Traum erfüllt. 2023 feiert der legendäre Name seine Rückkehr mit einer illustren Reise durch Italien. Als Teil des Orient Express La Dolce Vita werden sechs Züge verschiedene Strecken durch insgesamt 1 Regionen und darüber hinaus bedienen, darunter drei internationale Strecken von Rom nach Paris, Istanbul und Split. Teil der zukünftigen Erfahrung wird auch ein Halt in Rom im ersten Orient-Express-Hotel Minerva sein, welches 2024 eröffnet.

La Dolce Vita stammt aus einem der luxuriösen Bahnreiseprojekte von Arsenale S.p.A. in Zusammenarbeit mit der Marke Orient Express von Accor. Die Idee dahinter ist eine Hommage an „La Dolce Vita“, eine Zeit voller Glamour, Stil und künstlerischer Begeisterung in den 1960er Jahren in Italien. Mit Unterstützung von Accor, dem offiziellen Hospitality-Partner des La Dolce Vita-Zuges, und dank der Partnerschaft mit Trenitalia und der Fondazione FS Italiane, können Fahrgäste eine Eisenbahnreise auf 16.000 Schienen-Kilometern unternehmen – 7.000 Kilometer davon werden nicht elektronisch betrieben und präsentieren sich damit als Relikte der bewegten Geschichte Italiens. Der Orient Express La Dolce Vita bietet eine neue Art, das Land zu erkunden: ein Öko-Abenteuer, das vergessene Straßen, verborgene Schätze und architektonische Meisterwerke wiederentdeckt.

Paolo Barletta, CEO von Arsenale S.p.A., erzählt : „Es ist eine große Ehre, mit Orient Express zusammenzuarbeiten, einer der renommiertesten Luxusmarken der Welt. Diese Vereinbarung markiert eine neue Etappe für unsere La Dolce Vita-Züge – ein Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung, welches das italienische Tourismusangebot bereichert. Wir werden Reisende einladen, neue Routen zu entdecken, hin zu einzigartigen Orten, an denen sie eine „Made in Italy“-Erfahrung mit unserer ganz persönlichen Herzlichkeit erleben. Die Reise selbst wird zum Ziel und Italien war noch nie so nah und sensationell“.

„Wir bei Accor betrachten es als ein großes Privileg, der historischen Marke Orient Express für leidenschaftliche und anspruchsvolle Reisende neues Leben zu verleihen“, fügt Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accor, hinzu.

„Diese Züge bieten eine neue Vision von Luxusreisen, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Unsere Zusammenarbeit mit der Arsenale Group hat neue Horizonte eröffnet, die in perfekter Harmonie mit dem Erbe und der Philosophie von Orient Express stehen und unseren ständigen Willen zur Weiterentwicklung unterstreichen.“

„Es ist aufregend, den nomadischen Geist des Orient Express für eine neue Generation von Reisenden wieder zum Leben zu erwecken. Die ursprüngliche Zugstrecke war innovativ, da sie auf paradoxe Weise Kulturen zusammenbrachte – den Okzident mit dem Orient, Geschichte mit Moderne.

Als Gestalter von Reisen möchten wir diese alte, beeindruckende ‚Reise nach Anderswo‘ wiederbeleben und Gegensätze miteinander in Einklang bringen: Reise und Ziel, Erstaunen und Inspiration, Bewegung und Kontemplation. Vor dem Hintergrund atemberaubender Panoramen und einer Mischung von Kulturen sind wir überzeugt, dass Reisende mit Orient Express La Dolce Vitaunvergessliche Erlebnisse in Italien haben werden“, betont Stephen Alden, CEO Raffles und Orient Express, Accor.