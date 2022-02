Mehr Camper unterwegs

Insgesamt wurde 6 Millionen Mal auf Campingplätzen übernachtet, so der Österreichische Campingclub. Damit liegt man allerdings noch um etwa 11 Prozent hinter 2019.

Vor allem in der Steiermark verzeichnete man einen Zuwachs: Dort stiegen die Übernachtungen um 21,4 Prozent auf rund 568.000 an. Spitzenreiter ist allerdings Kärnten mit 2,38 Mio. Nächtigungen. Ein Zuwachs von 9 Prozent gegenüber 2020. In Tirol wurden mit 1,52 Millionen Nächtigungen um 3,8 Prozent mehr registriert als noch im Jahr davor. Salzburg schließlich verzeichnete um 4,8 Prozent mehr Nächtigungen und kam so auf rund 633.000. Auch in der Bundeshauptstadt wurde etwas mehr genächtigt. Dort zählte man 2021 rund 34.000 Nächtigungen auf Campingplätzen.

Einen Rückgang mussten Burgenland (-0,5 Prozent), Niederösterreich (-0,5 Prozent) und Vorarlberg (-4,9 Prozent) hinnehmen.