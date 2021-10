Lieferdienst Deliveroo optimistisch

Der in der Corona-Pandemie etablierte Trend zum Essen bestellen geht weiter, weswegen der britische Lieferdienst Deliveroo ein sehr hohes Jahresergebnis erwartet. Der Zuwachs des Bruttotransaktionswerts wird laut einer Mitteilung des Vorstandes auf 60 bis 70 Prozent geschätzt.

Deliveroo ist nicht nur in Großbritannien aktiv, sondern auch in elf weiteren Ländern aktiv – in Österreich beispielsweise unter dem Namen Mjam. Bereits im dritten Jahresquartal stieg die Anzahl der weltweiten Bestellungen um rund 64 Prozent auf 74,6 Millionen.

APA/Red.