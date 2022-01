Leading Hotels Neueröffnungen für das Jahr 2022

The Leading Hotels of the World, Ltd. (LHW) gibt rund 20 Eröffnungen im Jahr 2022 bekannt. Die neuen Hotels erstrecken sich über den gesamten Globus, von New York bis Casablanca, von Jakarta bis Edinburgh. Diese Hotels werden in ihren Märkten und in der gesamten Hotelbranche mit Sicherheit neue Maßstäbe für die Luxushotellerie setzen. Entdecken Sie alle Eröffnungen im Folgenden:

Amerika

• Mari Mari Natural Reserve Experience (Los Muermos, Chile)

• Las Majadas (Pirque, Chile)

• Hotel Santos de Piedra (Cartagena, Kolumbien)

• Casa Polanco (Mexiko-Stadt, Mexiko)

• Viñedo San Miguel Hotel & Villas (San Miguel de Allende, Mexiko)

• Rock House (Providenciales, Turks- und Caicosinseln)

• Villa Mara Carmel (Carmel-by-the-sea, Vereinigte Staaten)

• The Fifth Avenue Hotel (New York, Vereinigte Staaten)

• Hotel Montevideo (Montevideo, Uruguay)

Europa

• Botanic Sanctuary Antwerp (Antwerpen, Belgien)

• Anantara Plaza Nice Hotel (Nizza, Frankreich)

• Lesante Cape Resort & Spa (Zakynthos, Griechenland)

• The Gleneagles Townhouse (Edinburgh, Schottland)

Asien

• The Orient Hotel Jakarta (Jakarta, Indonesien)

• SIWA Cliffs (Lombok, Indonesien)

• The Legian Sire, Lombok (Lombok, Indonesien)

• Emerald Faarufushi Resort & Spa (Faarufushi-Inseln, Malediven)

Afrika

• Royal Mansour Casablanca (Casablanca, Marokko)