Kulinarische Highlights auf der Piste.

Die Plattform „Genuss Reisen“ bietet für Genießer unter den Skiurlaubern eine kulinarische Entdeckungsreise in Österreichs Regionen. Konkrete Angebote kombinieren genussvolle Winterurlaube mit Landschaftsgenuss und kulinarischen Highlights in den Hotels und Ski-Hütten.

Derzeit gibt es bereits fertige Packages in folgenden Hotels: das Hotel Bergheimat in Mühlbach am Hochkönig, die Hotels Dachstein und Hanneshof aus Filzmoos, das Genuss- und Aktivhotel Sonnenburg aus dem Kleinwalsertal, Vorarlberg, und das R&R Residenzen Hotel Mitterbach in Niederösterreich. Diese wenden sich an aktive Genießer.

3-Tages-Packages oder Wochenprogramme werden angeboten, Skipässe stehen zur Verfügung. Die Gastgeber empfehlen ihren Gästen spezielle Ski-Hütten mit regionalen Spezialitäten.

Weitere Informationen: Genuss Reisen Österreich, www.genussreisen-oesterreich.at/ski-genuss-kreativitaet-2021.