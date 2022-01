Kugelrunder Startschuss!

Mit der Knödelparty von Veganista wird der Winterschlaf offiziell beendet: Ab 14. Februar wird es wieder cremig, köstlich und vegan. Denn das Wiener Eis-Label Veganista eröffnet pünktlich zum romantischsten Tag des Jahres seine Türen..

ALL YOU NEED IS ICE CREAM (AND LOVE).

Es gibt nichts Besseres als seinem Herzensmenschen den 14. Februar mit einer veganen Kugel Eis zu versüßen. Doch auch alle Singles, Freund*innen und Familienmitglieder sind herzlich willkommen am Tag der Liebe eine Kugel Frühling zu verkosten und der Sonne entgegenzublinzeln. Die Veganista Filialen eröffnen ihre Pforten pünktlich am Valentinstag in ganz Wien und lassen damit erwärmende Frühlingsluft, einen Sommerhauch und eine Prise Glück hineinströmen.

DREAMS ARE MADE OF ICE, CREAM & DUMPLINGS.

Exklusiv am Valentinstag wird es bei Veganista mit der Knödelparty kugelrund und himmlisch gut. Zur Eröffnung der Eissaison findet wie jedes Jahr ein Special Event im Flagship in der Neustiftgasse statt. 2022 können sich alle Kund*innen zum ersten Mal auf Veganista Eisknödel in sechs Bestsellersorten freuen.

TASTE THE LOVE: VALENTINSTAGS KNÖDEL.

Die Basis aus Tonkabohnen-Eis umhüllt einen Kern aus Himbeer- Rosensauce und wird durch gehackte Pistazien und getrocknete Blüten veredelt.

MORE AMORÉ PER FAVORE.

Eine Komposition aus Erdnuss-Nougat-Eis, ein Kern aus flüssigem Karamell, gesalzene Erdnüsse und Drizzle Schokolade sorgen für Geschmacksexplosion.

PRALINÉ? PRALINÉ!

Ein veganer Eis-Traum aus 70% Zotterschokolade und 100% Haselnussmus bildet die Basis, ein Kern aus Schokofudgesauce und eine knackige Hülle aus Schokolade und gehackten Haselnüssen runden die Schokoexplosion ab.

CHERRY, CHERRY LADY.

Die Mischung aus Kirschcremeeis mit Rum, einem Kern aus Rum- Kirschsauce, gerollt in selbstgebackenen Browniebröseln.

APRICOT SUMMERTIME!

Ein Klassiker unter den Knödeln und einer der beliebtesten Veganista-Sorten überhaupt ist der Marillen Knödel. Mit cremigem Vanilleeis, Marillensauce und einem Mantel aus geriebenen Mandeln präsentiert sich der Marillen Knödel von seiner besten Seite.

VOLLER MOHN VORRAUS!

Der Sommer steht vor der Tür, jetzt heißt es auf den Germ Knödel fertig los: verfeinert wird das beliebte Mohneis mit cremiger Powidlsauce gerollt in köstlichem Mohn.