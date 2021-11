Kreuzfahrtindustrie auf Klimakurs

Der jüngste Umweltbericht des internationalen Branchenverbandes Clia erklärt, dass die Branche weltweit „erheblich in neue Technologien investiert hat, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.“ Und dass offenbar trotz Einbrüchen in der Pandemie-Zeit. Neue Schiffe mit Flüssiggas-Antrieben würden forciert. Damit bleibe „die Kreuzfahrtindustrie an der Spitze der Bemühungen um den maritimen Umweltschutz.“ Während die Branche bis zum Jahr 2050 eine CO2-freie Schifffahrt anstrebt, sollen die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2008 zumindest um 40 Prozent reduziert werden.

Faktor Wirtschaftlichkeit

Klimaneutrale Kraftstoffe zu finden, ist in der Seeschifffahrt keine einfache Angelegenheit. Alternativen zu fossilen Treibstoffen werden zwar diskutiert, in großem Stil marktfähig ist aber keine davon. Statt Schiffsdiesel besteht aktuell nur die Möglichkeit auf einen Antrieb durch Flüssiggas, dem mit rund 15 bis 25 Prozent weniger CO2-Ausstoß eine Rolle als Brückentechnologie zugeschrieben wird. Wasserstoff und Ammoniak, Bio-Kraftstoffe und sogenannte „E-fuels“ wie Methanol, dessen Verbrennung zwar CO2 freisetzt, bei dessen Herstellung zuvor aber massenhaft CO2 gebunden wird, so dass ein neutraler Kreislauf entsteht, schaffen es aktuell nicht bis zur Umsetzung.