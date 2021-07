Knödel im 1. Bezirk

Knödel haben in Wien eine lange Tradition. Bereits vor 200 Jahren wurden die runden Speisen in der österreichischen Hauptstadt verkauft. Im Jahr 2017 öffnete die Knödelmanufaktur ihren ersten Standort im 8. Bezirk. Das Menü bietet eine umfangreiche Auswahl aus süßen und deftigen Knödelvarianten. Nach dem Erfolg des ersten Standortes eröffneten die Mitbegründer Daniel und Maja Hanjalic am 19. Juni die zweite Filiale im 1. Bezirk am Fleischmarkt. Serviert werden auch hier Knödel in fast allen Variationen.

Red.