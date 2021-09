Jubiläum für Otto Wagner Schützenhaus

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich dem 30. September sowie dem 1. Oktober 2021, findet die Jubiläumsveranstaltung des Otto Wagner Schützenhauses statt. Gefeiert wird nichts Geringeres als das zehnjährige Bestehen des Lokals, das seinen Fokus seit 2011 auf die traditionelle Altwiener Küche lenkt. „Am ersten Tag, den 30. September werden die geladenen Gäste mit ausreichend Fingerfood und einem umfangreichen Buffet versorgt. Bespielt wird das ganze dann auch mit Livemusik der Traditionsverbände. Nach einer Ansprache wird es zusätzlich auch noch eine Segnung geben“, schildert Besitzer Christian Pock. Für das leibliche Wohl sowie musikalische Umrahmung wird laut Pock auch am Folgetag gesorgt sein, der in „einen gemütlichen Abend“ übergehen wird. RED./CH