Jägermeister „Night Lights“

Die Kunst- und Kulturbranche sowie die (Nacht-)Gastronomie sind durch die Corona-Krise stark angeschlagen. Auch weiterhin stehen diejenigen, die das Nachtleben erst möglich machen, vor zahlreichen Beschränkungen. Jägermeister setzt sich daher zusammen mit dem US-Superstar Post Malone für die weltweite Nightlife Community im Rahmen von #SAVETHENIGHT ein. Die von der Marke ins Leben gerufene Initiative leistet dabei unter anderem über den sogenannten „Meister Fund“ wichtige finanzielle Unterstützung für Künstler des „Meister Netzwerks“ von #SAVETHENIGHT. Ziel der Initiative ist es, die Botschaft des Hashtags weiter zu verbreiten und Aufmerksamkeit für die gegenwärtige Situation von tausenden Künstlern und Kreativen weltweit zu schaffen.

Ein Kurzfilm als Hommage

Zusammen mit Post Malone launcht Jägermeister den 60-Sekünder „Night Lights“, der vom Oscar-nominierten Regisseur Zachary Heinzerling gedreht wurde und eine Hommage an das Nachtleben darstellt. Dabei zelebriert der Kurzfilm die energiegeladenen Momente der Nacht. Zugleich richtet sich das Werk an jene, die das Nachleben erst möglich machen: Künstler, Musiker und Veranstalter auf der ganzen Welt. “Wir wollen dazu beitragen, der gesamten Nightlife Community Gehör zu verschaffen und allen, die in diesen schweren Zeiten betroffen sind, Unterstützung zukommen lassen. An all die Kunstschaffenden, die Kreativen, die Mitarbeiter des Nachtlebens – das ist für Euch“, sagt Post Malone. Zu sehen gibt es das Video auf den Social Media-Kanälen von Jägermeister oder auf www.save-the-night.com. “Mit unserem langfristigen Engagement von #SAVETHENIGHT wollen wir die globale Nightlife-Szene weiterhin nachhaltig unterstützen. Mein besonderer Dank gilt allen, die an diesem großartigen Projekt beteiligt sind“, sagt Wolfgang Moeller, Global CMO der Mast-Jägermeister SE. „Dieses Engagement mit einem Partner wie Post Malone zu teilen, ist eine große Ehre für uns.“

Limited Edition Bottle

Darüber hinaus launcht Jägermeister Mitte September 2021 in ausgewählten Märkten eine exklusive Limited Edition Bottle. So bekommen Liebhaber und Unterstützer der Marke die Chance, aktiv in die Zukunft des Nachtlebens zu investieren. Ein Teil des eingenommenen Geldes geht direkt in den „Meister Fund“, was den Projekten und Ideen von Künstlern und anderen Kreativen des Meister-Netzwerks von #SAVETHENIGHT unmittelbar zugute kommt. Bisher konnte Jägermeister bereits mehr als 1.500 Künstler, Kreative und Barkeeper aus über 60 Ländern unterstützen.

PA/ Red.