Italiens Hafen-Proteste halten an

Die Häfen Triest und Genua sind die größten in Italien. Seit vergangenem Freitag finden dort Proteste gegen die 3G-Pflicht für Arbeiterinnnen und Arbeiter statt. Und sie halten an. Was Hafenmitarbeiterinnnen und -mitarbeiter losgetreten haben, wurde nun durch Impfgegnerinnen und -gegner ergänzt, die jetzt auch die Koordinierung übernehmen. Zusammenrottungen vor dem Hafen werden nun organisiert, die seit Sonntag schwindende Zahl demonstrierender Hafenarbeiterinnen und -arbeiter aufgefüllt. „Die Lage sollte nicht noch mehr verschärft werden. Wir respektieren alle Ideen, fordern aber, dass die Mehrheit nicht von einer Minderheit als Geisel genommen wird“, fordern die Gewerkschaftsorganisationen in ihrem Aufruf zum Ende des Protets in Triest. Demnach loben sie zwar die „starke Bindung zwischen Hafen, Arbeitern und Stadt“, verwehren sich allerdings dagegen, dass diese „durch Leute gefährdet werden kann, die nichts mit dem Hafen zu tun haben“.