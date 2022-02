Hyatt eröffnet Magma Resort Santorini im Mai 2022

Hyatt Hotels Corporation teilt heute mit, dass eine Hyatt-Tochtergesellschaft einen Franchise-Vertrag mit Thera Island Suites S.A., Eigentümer des Magma Resort Santorini und Tochterunternehmen von SWOT Hospitality mit Sitz in Athen, geschlossen hat. Das Hotel, dessen Eröffnung für die Sommersaison 2022 geplant ist, wird Teil von The Unbound Collection by Hyatt und gleichzeitig das erste Hyatt auf den Griechischen Inseln sein. Es verfügt über 59 Zimmer, darunter 24 Suiten. Der Vertrag unterstreicht Hyatts Wachstumsstrategie im Resort-Bereich und der Marken der Independent Collection in den wichtigsten europäischen Urlaubszielen.

„Wir freuen uns mit SWOT Hospitality zu arbeiten und mit dem Magma Resort Santorini unser erstes Hotel auf den Griechischen Inseln bekanntzugeben“, sagt Peter Norman, Senior Vice President of Development EAME & SWA bei Hyatt. „Der Ausbau unserer Luxusmarken und der Independent Collection in beliebten Urlaubsdestinationen in Europa hat große Bedeutung für unsere Wachstumspläne. Unser Ziel ist es, die wachsende Nachfrage von Reisenden nach besonderen Erlebnissen zu bedienen.“

„Wir freuen uns, The Unbound Collection by Hyatt in Griechenland vorzustellen und von nun an zur Hyatt-Familie zu gehören. Gemeinsam wollen wir einen neuen Maßstab für die Hotellerie hier auf der Insel setzen“, sagt Stefanos Papakaliatis, Geschäftsführer und Anteilseigner von Thera Islands Suites.

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein für SWOT und die Destination“, sagt Stelios Koutsivitis, Präsident von SWOT Hospitality. „Als Team freuen wir uns über die Kooperation mit Hyatt und konzentrieren uns darauf, ein authentisch griechisches und außergewöhnliches Resort zu entwickeln.”