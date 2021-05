Zulassung von Wohnzimmer- Tests

Die geplante Ausweitung der Zulassung von Wohnzimmertests, erhält von Österreichs Hotellerie ein klares Ja. „Gemeinsam mit den Impfungen können uns die Wohnzimmertest in eine Normalität zurückführen, in der Arbeit, Freizeit und Gesundheit einander nicht mehr ausschließen“, so ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer zu Gesundheitsminister Wolfgang Mücksteins Initiative. Dennoch fordert Reitterer Klarheit über die Tests. Auch der Zutritt Geimpfter Personen sei ein Hoffnungsschimmer für die Hotelleriebranche. Die ÖHV- Präsidentin fordert konkrete Informationen für Unternehmen:„Um unsere Teams darauf vorzubereiten. Das braucht ja eine Vorlaufzeit“. Eine ganze Reihe bewährter Sicherheitsmaßnahmen wie Mindestabstände und Masken, die lückenlose Gästeregistrierung gemeinsam mit den Tests garantieren, dass Hotels sicher sind. Entscheidend sei die flächendeckende Verfügbarkeit der vorgeschriebenen Tests, so Reitterer.

PA/ Red.