Stanglwirt sagt Großveranstaltungen ab

Auch wenn sich der Stanglwirt trotz aktueller Umstände weiterhin über eine enorme Resonanz und erfreuliche Buchungslage dankbar schätzen darf, hat die Familie Hauser sich dazu entschlossen das 30. Jubiläum der legendären Weißwurstparty, das traditionelle Sängertreffen sowie den Stanglwirt Christkindlmarkt abzusagen bzw. zu verschieben – unabhängig davon welche Lockerungen bzw. Restriktionen seitens Regierung bis zu den Veranstaltungsterminen noch getroffen werden. Die Stanglwirt-Silvestergala findet laut aktuellem Stand in kleinerem Rahmen exklusiv für Hotelgäste statt.

Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein sind für den Stanglwirt oberstes Gebot. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat Stanglwirt-Familie Hauser entschieden, alle bevorstehenden Großveranstaltungen fix abzusagen – und zwar unabhängig davon, welche Restriktionen oder Lockerungen sich womöglich bis zu deren Terminen noch ändern könnten. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Gäste und Einheimischen hat für uns oberste Priorität“, sagt Junior-Chefin Maria Hauser.

Das betrifft auch die legendäre Weißwurstparty (22. Januar 2021), auf der Stanglwirt-Familie Hauser seit beinahe 30 Jahren die Legenden der Streif würdigt. „Schon während des Lockdowns haben wir uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, das 30. Jubiläum der Party zu verschieben“, so Hauser weiter. „Außerdem hätten wir das Event zu den aktuellen Rahmenbedingungen, die höchstwahrscheinlich bis Januar nicht gelockert werden, nicht so wie man es kennt und liebt realisieren können.“ Der Stanglwirt hat diese Entscheidung unabhängig von der Vorgehensweise der Verantwortlichen des Hahnenkamm-Rennens getroffen.

Auch müssen sich Volksmusikfreunde in Geduld üben, denn erstmals in seiner über 70-jährigen Geschichte wird auch das traditionelle Stanglwirt-Sängertreffen (14. November 2020) nicht stattfinden. Gleiches gilt für den Stanglwirt-Christkindlmarkt, der in der Vorweihnachtszeit wöchentlich auf der Terrasse des historischen Gasthofs stattfindet. Gastgeberfamilie Hauser und das Stanglwirt-Team sind sich einig: „Angesichts der zwingenden Notwendigkeit, Infektionsketten zu unterbrechen sind wir sicher, dass unsere Gäste und Freunde Verständnis für diese Entscheidung im Sinne unseres hohen Verantwortungsbewusstseins haben.“

6. 10. 2020 / gab