Spezialpakete in Wiens besten Hotels

Damit wirklich alle Österreicher in diesem speziellen Sommer ihre Hauptstadt neu erkunden und genießen können, geht die Inlandstourismus-Initiative „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ in die Verlängerung. Noch bis 13. September können Aufenthaltspakete in 29 ausgesuchten, gehobenen Hotels, darunter Luxushäuser wie Imperial, Bristol und Park Hyatt Vienna, gebucht werden. In den Kombinationsangeboten, die bei 110 Euro beginnen, sind zwei Übernachtungen für zwei Personen und eine „Imperial-Tour“ für zwei Personen im Schloss Schönbrunn enthalten. Einige Hotels bieten zusätzliche Leistungen wie Frühstück, Spa-Besuche oder Drinks an der Bar an. Auf jeden Fall werden die Gäste mit einem prickelnden Willkommenstrunk von Schlumberger begrüßt und erhalten ein prall gefülltes Willkommenspaket mit Wiener Spezialitäten und ein Booklet mit besonderen Angeboten.

Zudem kann eine VIP-Gästekarte, die „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien Card“, ausgestellt werden. Mit dieser hat der Gast Ermäßigungen in ausgesuchten Restaurants (unter anderem Figlmüller, Lugeck, Martinelli, Vestibül) und in angesagten Bars (unter anderem Roberto’s, Kleinod, Planter’s Club, Tür 7), und erhält einen vergünstigten Eintritt in berühmten Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt wie der Albertina oder dem Kunsthistorischen Museum. Einige namhafte Premium-Geschäfte wie Huber & Lerner, Montblanc, Joh. Springer’s Erben und Hemdenmacher Gino Venturini gewähren auch Shopping-Rabatte mit dieser Karte. Weitere Informationen unter https://erlebe-deine-hauptstadt.wien.

