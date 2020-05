Schwerpunkt „Gesundheit“ im Hotel AVIVA

Das Hotel AVIVA make friends****s, Europas erstes und einziges Hotel für Singles und Alleinreisende, setzt 2020 einen großen Schwerpunkt zur Gesundheitsprävention. Eine Vielzahl gezielter Programme und Angebote widmet sich der Stärkung des Immunsystems. Corona, aber auch andere Sorgen, Stress und Druck im Alltag belasten die Gesundheit. Urlaubstage im AVIVA bieten die Möglichkeit, sich fokussiert und unter professioneller Anleitung um Erholung, Entspannung und die Balance von Körper, Geist und Seele zu kümmern. Ärzte, Top Coaches und Trainer wurden engagiert, um die psychische und physische Gesundheit der Hotelgäste bestmöglich zu fördern. Ein tägliches Sport- und Aktivprogramm, zahlreiche sportliche Thementage- und wochen, Yoga-Tage und Personal Trainings für individuelle Lebensthemen sowie Gesundheitsprogramme verhelfen zu einem gesünderen Leben, zu mehr Leistungsfähigkeit und einem besseren Lebensgefühl.

Am 29. Mai 2020 startet ein fünftägiges Programm unter dem Motto „Die Aktie Gesundheit“. Mit „Waldbaden“, „Glücksmomenten“, Yoga-Specials, Lauf-, Box- und Gesundheitscamps, der „Kraft der Chakren“ und „Fernöstlichen Gymnastikformen“ geht es durch den Sommer und bis weit in den Herbst hinein (alle Angebote zum Thema Gesundheit).

Das AVIVA ist das einzige Hotel in Österreich, das sich auf Erholung, Aktivprogramm und Entertainment nur für Alleinreisende und Singles – ohne Paare und ohne Kinder – spezialisiert hat. Um sich auch in Zeiten von Corona unbeschwert erholen zu können, wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen. So wird das weitläufige Hotel mit maximal 80 Gästen belegt. Im Restaurant, im Wellnessareal und in allen öffentlichen Bereichen kann die Hotelleitung genügend Platz garantieren, um einen erforderlichen Abstandeinzuhalten und einen entspannten Aufenthalt zu ermöglichen. Die Speisen werden alle an den Tisch serviert. Das Sport- und Aktivprogramm wird in Kleingruppen vorwiegend ins Freie verlagert – in die schöne und vielfältige Naturlandschaft rund um das Hotel. Das AVIVA steht an einem Kraftplatz inmitten von grünen Hügeln und Wäldern. Raum, sich zu entfalten und Kraft zu tanken, gibt es rund um das Hotel mehr als genug. Das Leading Spa Hotel bietet Wellnessgenießern 2.000 m² mit Naturschwimmteich, einer exquisiten Sauna- und Relax-Area, einem großen Massageangebot, mit Kosmetik, Medical Beauty und Gesundheitsprävention.

Mehr Information: http://www.hotel-aviva.at

25. 5. 2020 / gab