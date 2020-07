Salzburger Kloster wird Boutique-Hotel

Die Hotelgruppe Marriott übernimmt das Gebäude in der Hellbrunner Straße in Nonntal.

Nachdem die Schwestern vom „Guten Hirten“ bereits im Frühjahr 2020 in ihren neuen Alterswohnsitz in Baumgartenberg in Oberösterreich übersiedelten, hat jetzt die Hotelgruppe Marriott das ehemalige Kloster St. Josef übernommen. Sie wird dort ein Boutique-Hotel der Marke Autograph Collection errichten. Mit dem Generalbevollmächtigten des Ordens Erich Rösch und dem Salzburger Investor und Projektentwickler Planquadrat wurde in monatelangen Verhandlungen auch vereinbart, dass Schule und Kindergarten erhalten bleiben und dass in dem großen Gebäude auch Eigentumswohnungen entstehen sollen.

Für Rösch ist die Zusammenarbeit mit der Hotelgruppe Marriott auch deswegen wichtig, weil in der Schule in Zukunft der neue Schulzweig „Hospitality“ unterrichtet werden soll. Da können dann die Schüler gleich im Boutique-Hotel ihr Praktikum absolvieren und später nahtlos in diesem Weltkonzern ihre berufliche Karriere starten.

PA/red