Römerquelle will Tourismus unter die Arme greifen

Römerquelle bedankt sich mit 100 Hotel-Packages in Österreich, die es ab 19. Mai in Kooperation mit meinHotel.at – dem Urlaubsportal der Österreichischen Hoteliervereinigung – und der Krone zu gewinnen gibt. „So viele Menschen haben in den letzten Wochen Außergewöhnliches geleistet und daher bin ich froh, dass wir als österreichische Mineralwassermarke zumindest einigen eine kleine Auszeit schenken können und gleichzeitig den Tourismus unterstützen können“, ist Katharina Rößl, Senior Brand Manager bei Römerquelle von der Aktion begeistert, die gemeinsam mit der Kronen Zeitung und der Österreichischen Hoteliervereinigung entwickelt wurde. „Diese Initiative ist sehr stimmig – Konsumentinnen und Konsumenten sehnen ihren Urlaub herbei, gleichzeitig greifen wir der österreichischen Tourismuswirtschaft unter die Arme“, so Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung.

Römerquelle ist Kooperationspartner der Urlaubsregion Schladming-Dachstein

Lust auf Urlaub in Österreich soll auch die Out-of-Home-Kampagne der Urlaubsregion Schladming-Dachstein machen, die Römerquelle als Kooperationspartner unterstützt. An rund 450 Plakatstellen in Wien kommuniziert die Urlaubsregion ab 25. Mai optimistische Botschaften wie „Bald schalten wir wieder einen Gang höher“ oder „Bald geht’s wieder bergauf.“ „Wir sind als Coca-Cola System mit der Tourismusgemeinde Schladming auch durch unsere gemeinsamen Initiativen im Bereich Abfallvermeidung verbunden, mit denen die Tourismusregion Vorbild ist“, erläutert Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher von Coca-Cola Österreich, den Hintergrund der aktuellen Zusammenarbeit.

PA/Red