Prinzessinnen- Renovierung

Nachdem Disney’s Hotel Santa Fe vom neuen Pixar Film „Cars“ inspiriert ein neues Gewand bekam und auch Disney’s Hotel in Cheyenne im „Toy Story“- Look eingerichtet wurde, folgte das Disney Hotel New York mit einer „The Art of Marvel“ Renovierung. Nun steht auch das Disneyland Paris Hotel eine Sanierung bevor. Das fünf Sterne Hotel soll zum realen Traum von Prinzen- und Prinzessinnen- Fans werden. Während die viktorianische Architektur bleibt, verwandelt sich das Innere zum Königreich der Figuren aus „Die Schöne und das Biest“, „Cinderella“ und „Dornröschen“ und einigen neuen Disney Filmen, wie „Die Eiskönigin“ oder „Rapunzel- Neu verwöhnt“.

„Bei der Wiedereröffnung wird das Gästeerlebnis weit über den typischen Fünf Sterne Service hinaus- gehen“, so Tomás Feier, deutscher General Manager des Disneyland Hotel. „Wir freuen uns darauf, viele unserer treuen Gäste dann wieder in diesem ikonischen Hotel begrüßen zu dürfen, in einem 360 Grad Erlebnis, das sich dem Zauber der beliebten Disney Märchen bedient – mit tapferen und mutigen Heldinnen im Fokus.“

Das neue im royalen Design gehaltene Disneyland Hotel soll seine Gäste mit zeitloser königlicher Atmosphäre willkommen heißen.

PA/ Red.