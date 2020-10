ÖHV hat neuen Kooperationspartner

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) kooperiert in Zukunft mit der Firma ALPSTAR, um den Hotelbetreibern in Österreich mehr Sicherheit im Umgang mit dem Coronavirus zu geben. Denn ALPSTAR entwickelte den neuen NADAL® COVID-19 Antigen-Schnelltest. Dieser erst seit wenigen Wochen verfügbare Test weist das Covid-19 Virus direkt nach und liefert zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten. Er wurde bereits bei mehreren Events und Großveranstaltungen erfolgreich eingesetzt. So sind mit dem NADAL® COVID-19 Antigen-Schnelltest die Mitarbeiter bei der Show „Dancing Stars“, die Teilnehmer der Österreichischen Medientage 2020 und die des „ÖHV-profit.days“ getestet worden.

ÖHV-Mitglieder erhalten die Tests für ihre Mitarbeiter in den Betrieben zu Sonderkonditionen. Sie müssen allerdings von einem medizinischen Personal durchgeführt werden. „Will man in der kommenden Wintersaison beim Gast punkten, werden verschneite Pisten und gutes Essen nicht reichen. Ein sicheres Urlaubsvergnügen ist das beste Verkaufsargument“, streicht Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, hervor.

PA/red