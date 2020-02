Neues Businesshotel in Graz

Zu dem seit 2015 bestehenden Amedia Hotel & Suites in Graz, folgt nun ein weiteres Hotel der Amedia Gruppe in der steirischen Hauptstadt. Auf einem rund 3700 m2 großen Grundstück, direkt am Flughafengelände, in der Flughafenstraße in Feldkirchen bei Graz entwickelte Amedia ein Airport Express Hotel mit 89 Doppelzimmern auf 4 Etagen mit den Amedia Standards, die alle Anforderungen des Businessgastes und Vielreisenden erfüllen sollen.

Der Neubau soll durch seine öffentliche Verkehrsanbindung überzeugen: 300m Fußweg trennen den Reisenden vom Grazer Flughafen. Ein Bahn- und S-Bahnhof befindet sich direkt vor dem Hotel, ebenso die Straßenbahnhaltestelle zur Grazer Altstadt.

Mit dem Konzept „Free Media“ wird den Gästen kostenloser Zugang zu verschiedenen Medien geboten. Screen Mirroring (das Widergeben der eigenen Content auf dem Hotel-TV), Kostenfreie Telefonie in 24 Länder sowie Highspeed-Internet, W-LAN, digitale Gästemappe, Amazon’s „Alexa“ in jedem Zimmer, Self Check-in und Check-out. Derzeit werde noch an einem digitalen City Guide gearbeitet, der die besten Restaurants, Sehenswürdigkeiten und weitere Besonderheiten in der Nähe des Hotels vorschlagen soll, sozusagen ein digitaler Concierge Service.

