Neue Direktorin im Bleibergerhof

Das Wellnesshotel Bleibergerhof in Bad Bleiberg hat seit dem 1. Februar 2021 eine neue Leitung: Die 39-jährige Kärntnerin Andrea Leitner wird neue Hoteldirektorin des renommierten Gesundheits- & Wellnesshotels Humanomed Bleibergerhof. Mit Leitner holt sich der Gesundheitsdienstleister Humanomed breitgefächertes Know-how aus der Tourismus- und Hotelbranche an Bord. Die Tourismusexpertin – zuletzt Abteilungsleiterin für Verkaufsförderung & Internationalisierung bei der Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH – bringt auch Erfahrung aus renommierten Häusern internationaler Hotelketten nach Kärnten. Sie war in ihrer bisherigen Laufbahn u.a. im Four Seasons Hotel in New York, im Kempinksi Hotel „Vier Jahreszeiten“ und im Opening Team des Luxury Hotel „The Charles“ der Rocco Forte Collection. Nun startet Leitner im traditionsreichen 4-Sterne Hotel in Bad Bleiberg, das Ende 2018 von der Humanomed Gruppe übernommen wurde.

Unter dem Dach der Humanomed werden die drei führenden privaten Gesundheitsbetriebe Kärntens, das traditionsreiche Humanomed Zentrum Althofen, die Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt und die Privatklinik Villach betrieben. Aus der Programmierung von Krankenhaus Software hat sich die Humanomed IT Solutions entwickelt, die mit ihrem Produkt ebody ein web-basiertes Krankenhaus-Informations-System realisiert hat, das die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung miteinander vernetzt. Anfang 2018 erwarb die Humanomed-Gruppe den Heilklimastollen Friedrich sowie das traditionsreiche 4-Sterne-Hotel Bleibergerhof in Bad Bleiberg, das seit November 2018 für Gäste und Patienten geöffnet ist. In Summe beschäftigt Humanomed über 1100 Mitarbeiter und erwirtschaftet so einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.humanomed.at

5. 3. 2021 / gab