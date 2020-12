Naturhotel Forsthofgut eröffnet Boutique

Das Naturhotel Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land hat nun eine hoteleigene Boutique: „lieblingsDINGE“. Hier sucht Gastgeberin Christina Schmuck alles von Hand persönlich aus. Eingeteilt in verschiedene Bereiche, gibt es neben stilvoller Mode ausgewählter Designer für Frauen, Männer und kleine Gäste auch Möbelstücke, hochwertige Table Books, Schmuck, Pflanzen, Geschirr, Porzellan, Bademäntel, Handtücher sowie Kosmetikprodukte und Seifen, die im gesamten Haus und im waldSPA verwendet werden, zu kaufen. Und auch hausgemachte lokale Spezialitäten wie Honig aus der Nachbarschaft, süße Marmeladen und Apfelspalten von Rosmarie Schmuck, Speck, Pasta und frisches Brot aus der Region können erworben werden. Die Boutique ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Bestellung mit kostemlosen Versand nach Hause ist aktuell aber auch über lieblingsdinge@forsthofgut.at möglich.

Aufgebaut im Loft-Stil, verfügt die stylische Boutique über einen eigenen Badbereich, Essbereich, ein Ankleidezimmer sowie einen Tresen mit kulinarischen Highlights. Moderner Stil kombiniert mit Wohlfühlatmosphäre, soll für ein einzigartiges Einkaufserlebnis sorgen. Erwerbbare „It-Pieces“ aus dem Hotel, wie die waldSPA-Taschen und die Saint Charles-Produkte, ermöglichen es, das Forsthofgut-Feeling nach Hause zu holen. Neben den Produktlinien, die in dem naturverbundenen Haus zum Einsatz kommen, sind in der Boutique lieblingsDINGE auch exklusive Marken wie Daddy’s Daugther, Warm ME, Prima, Broste Copenhagen und The Organic Company vertreten.

PA/Red