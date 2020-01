Marriott International wagt ein neues Projekt

Marriott International führt am Flughafen Frankfurt zwei seiner Hotelmarken an einer Adresse zusammen: In einem dreiteiligen Gebäudekomplex wird künftig ein Sheraton-Hotel mit 779 Gästezimmern und ein Marriott-Hotel mit 233 Räumen untergebracht sein. Jede Hotelmarke gestaltet die Zimmer, die Lobby und eine Executive Lounge in ihrem eigenen Stil, ihrer eigenen Charakteristik. Denn sie sollen unterschiedliche Gäste ansprechen.

Allerdings teilen sich die beiden Betriebe die gastronomischen Einrichtungen, den Fitness- und den Veranstaltungs- und Kongressbereich. Letzterer war vor den Umbauarbeiten dem Sheraton Hotel zugeordnet, das früher 1.008 Zimmer umfasste. Bis Ende des Jahres werden die Renovierungsarbeiten in der Sheraton Lobby, im Konferenzbereich und in den Gastronomiebetrieben abgeschlossen.

PA/red