Leonardo-Hotels bieten ein Familien-Special

In den 75 Häusern der deutschen Hotelkette Leonardo-Hotels gibt es für die kommenden Sommerferien speziell für Familien ein besonderes Angebot: Kinder dürfen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr im Zimmer der Eltern gratis übernachten. Auch das Frühstück ist für die Kids bzw. Jugendlichen kostenfrei. Das Angebot kann bis zum 31. August 2020 je nach Verfügbarkeit in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen unter www-leonardo-hotels.de.

Neben vielen Häusern in den großen Städten Deutschlands betreibt Leonardo-Hotels viele Betriebe im europäischen Ausland wie Italien, Schweiz, Spanien, Ungarn, Polen, Tschechien und den Niederlanden. Auch in Wien befindet sich ein Hotel dieser Gruppe. Ihr Hauptsitz ist in Berlin. Die Markenfamilie besteht aus Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels und NYX Hotels by Leonardo Hotels.

PA/red