Kunstsinniges Boutique-Hotel

Wien, europäische Weltstadt und UNESCO-Kulturerbe, Heimat zahlloser Theater, Museen und Schlösser: Inmitten dieser kulturellen Brutstätte, in zentraler Lage am Naschmarkt, liegt das Boutique-Hotel Beethoven. Die gemeinsame Initiative, welche von jetzt an jährlich durchgeführt wird, ist zur Förderung von Künstlern gedacht, die über einen Zeitraum von sechs Wochen in Wien recherchieren oder arbeiten möchten.

Die „Artist Residency“ wird international und genreübergreifend ausgeschrieben und richtet sich an alle Künstler, die in den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance und Neue Medien tätig sind. Neben dem Zimmer mit Halbpension im Hotel Beethoven Wien beinhaltet das Programm einen Arbeitsraum in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur Wien sowie ein Künstlergespräch mit einer Kuratorin der Wiener Secession. Die neue Initiative fand großen Anklang unter den Kunstschaffenden: Rund 200 Kreative aus der ganzen Welt bewarben sich für die erste „Artist Residency“. Nach eingehender Prüfung der Bewerbungen durch eine Jury bestehend aus Herwig Kempinger, Präsident der Wiener Secession (Vorsitz), drei weiteren Mitgliedern aus dem Vorstand der Secession sowie Barbara Ludwig konnten zwei Talente überzeugen: die interdisziplinäre schwedische Künstlerin Laleh Kazemi Veisari und der französische Fotograf Pierre-Olivier Arnaud. Mehr Information: www.hotel-beethoven.at.

22. 3. 2021 / gab