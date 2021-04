Hotelzepter übergeben

Nach 11 erfolgreichen Jahren hat Susanne Denk Anfang April das Hotelzepter an ihren Nachfolger Peter Heine übergeben. Im Hotel Schwärzler blickt man daher sehr freudig auf diese spannende und erfolgreiche Zeit zurück und freut sich gleichzeitig auf einen Restart mit Peter Heine. Der gebürtige Vorarlberger mit langjähriger Hotelerfahrung in der Stadt- und Ferienhotellerie im In- und Ausland war er die letzten 2,5 Jahre als Schlossverwalter und Wirtschaftsdirektor für die Fürstenfamilie in Liechtenstein tätig.

Derzeit ist das Hotel Schwärzler corona-bedingt ausschließlich für getestete Restaurant-Besucher, Take-away-Gäste und Geschäftsreisende geöffnet. Bereits im Mai soll es bekanntlich aber weitere Öffnungsschritte in der Hotellerie geben.

PA/red